Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na północy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Synoptyk Ewa Łapińska powiedziała, że ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały do wieczora:



- Spodziewamy się opadów do ok. 20-25 mm na metr kwadratowy - powiedziała.



Jutro burze będą pojawiały się na południu Polski, miejscami mogą być gwałtowne.