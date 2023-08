Walczą o dostęp do rzeki i lasu

Formuła rezerwatu nie zawsze się sprawdza; zakazanie dostępu ludziom niekoniecznie musi dobrze wpływać na ochronę przyrody - tak ekspert ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie komentuje sprawę z gminy Kołbaskowo.

Mieszkańcy Kamieńca walczą o dostęp do lasu i terenów wypoczynkowych nad brzegiem Odry. Miejsca rekreacyjne znalazły się w zasięgu utworzonego w lutym rezerwatu przyrody, a wstęp na teren objęty ochroną został zakazany. To przez gatunki roślin pod ochroną. Nie zawsze takie zakazy to dobre rozwiązanie - mówi prof. Bogdan Brzeziecki.- Formuła rezerwatu nie zawsze się sprawdza. Często te gatunki roślin i owadów, w celu ochrony których dany rezerwat został utworzony. Przykładem może być zbiorowisko świetlistej dąbrowy - wiele płatów tego zbiorowiska zniknęło w momencie objęcia ich ochroną rezerwatową i wyłączenia wpływu człowieka - ocenił profesor Bogdan Brzeziecki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Rezerwat Kamienieckie Wąwozy utworzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie powstał w celu ochrony kokoryczy drobnej - rośliny, która na tym terenie występuje najliczniej w kraju. Miejscowi mieszkańcy są nie zadowoleni z zakazu wstępu do rezerwatu i zapowiadają skierowanie sprawy na drogę urzędową.