Festyn dla małego Kamila. Ty również możesz pomóc

Cały region zmobilizował się by pomóc Kamilowi. Chłopiec ma sześć lat i walczy z rzadką chorobą genetyczną - zespołem MCAP. Ma padaczkę, wodogłowie i obniżone napięcie mięśniowe.

Sąsiedzi nie pozostali bierni. Chcieli pomóc rodzinie i zorganizowali festyn w Chociwlu.- Mieszkam z Kamilkiem przez płot, mam córeczkę w jego wieku. Codziennie widzimy jak rodzice pracują na to, żeby on miał normalne życie, żeby mógł normalnie funkcjonować. Jesteśmy pod tego wrażeniem - przyznał.Festyn zaczyna się w sobotę o godzinie 10 w ramach wydarzenia "Chociwelskie Lato". Akcję wsparła między innymi piosenkarka Cleo i piłkarze Pogoni Szczecin.- Będzie coś dla dzieci, będzie coś dla dorosłych. Planujemy, żeby dla dzieci było malowanie twarzy i warkoczyki. A dla dorosłych: będziemy sprzedawać różnego rodzaju vouchery, które będą sprzedawane na aukcji - zapowiedział.Licytacje voucherów planowane są w godz. 10-17. Licytacja główna najcenniejszych przedmiotów rozpocznie się o godz. 18 i potrwa ok. godziny.Do zebrania jest kwota 100 tysięcy złotych. Zbiórka