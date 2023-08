Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie z papieżem Franciszkiem [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne

Papież Franciszek w czwartek wieczorem spotkał się w parku Edwarda VII z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Byli tam też młodzi ze Szczecina i regionu.



- Mówił o tym, żebyśmy - jako młodzi ludzie - siali wiarę w ludziach, którzy zwątpili, którzy nie usłyszeli, żeby na nowo wrócili. Żebyśmy byli przykładem. - Papież powołał nas do wspólnego głoszenia, żebyśmy nie bali się szerzyć naszej wiary mimo różnych przeciwności losu. - "Idźcie i siejcie". Pan Jezus każdego wzywa po imieniu. Jesteśmy warci. - Żeby przyprowadzać innych do Kościoła. - Żebyśmy się nie bali głosić Ewangelii. - Że Kościół jest otwarty dla wszystkich - mówili.



Światowe Dni Młodzieży potrwają do niedzieli i wtedy też poznamy miasto-organizatora kolejnego spotkania.