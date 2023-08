Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tragedia w Gryfinie - w Odrze utonął mężczyzna. Służby szukały go w czwartek wieczorem.

Mężczyzna miał wpaść do wody ok. godz. 20. Służby zawiadomił przechodzień. Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna i nurkowie.



Ok. godz. 23 wyłowiono jego ciało.