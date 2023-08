Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

2,5 tysiąca złotych mandatu za jazdę hulajnogą elektryczną - mandat otrzymał 33-latek, który jeździł jednośladem pod wpływem alkoholu.

Policjanci skontrolowali go w Stargardzie. Mężczyzna jechał ulicą Gdańską. Gdy zobaczył policjantów próbował ich uniknąć - to się jednak nie udało.



Miał również problem, by się na hulajnodze utrzymać. Jak się okazało, miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu.