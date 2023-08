"Na niemieckiego policjanta". W Polsce to zabronione

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miał samochód oklejony jak niemiecki radiowóz, a mandat dostał od polskich policjantów. To historia pana Kamila. Ukarany został w Połczynie-Zdroju - o sprawie pisze portal moto.pl.

Pan Kamil porusza się Volkswagenem Passat w wersji Combi, z wyklejonym napisem POLIZEI. Samochód wygląda jak niemiecki radiowóz. W Szwecji, gdzie mieszka nie było problemów z takim oznakowaniem. Problem pojawił się w Polsce, a dokładniej Połczynie-Zdroju.



Policjanci, którzy skontrolowali pana Kamila poinformowali, że poruszanie się takim pojazdem jest niezgodne z prawem. Otrzymał mandat w wysokości 200 złotych.



Pan Kamil odmówił przyjęcia mandatu i sprawa została skierowana do sądu. Sąd Okręgowy w Świdwinie wydał wyrok, w którym podwyższył grzywnę do 1000 zł. Nic nie dało także odwołanie się od wyroku.



Pan Kamil zapowiada skargę na wyrok do Sądu Najwyższego.