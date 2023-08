Po ulewach, grzyby już w lasach

fot. Słuchacz, pan Rafał

Po ostatnich opadach w lasach pojawiły się grzyby i coraz więcej osób wybiera się na pierwsze grzybobranie.

Leśnicy przypominają, by zbierać tylko te grzyby, które znamy, ale jak dodają - do lasu warto zabrać też ze sobą naładowany telefon komórkowy, a wcześniej zainstalować na nim aplikację mBDL, czyli mobilny Bank Danych o Lasach.



Jak mówi Agata Wiese z Nadleśnictwa Wałcz - aplikacja może ułatwić dotarcie do nas służbom w przypadku, gdy zgubimy się w lesie.



- W tej aplikacji możemy określić nasze położenie, jest ona bardzo dobrze skonstruowana. Widać na niej dokładnie, gdzie się znajdujemy, jaki oddział leśny jest w naszej okolicy. W ten sposób możemy się zlokalizować i poinformować inne osoby gdzie jesteśmy. – wyjaśnia Agata Wiese.



Aplikacja jest dostępna zarówno na telefony z Androidem, jak i te z systemem iOS. Do lasu najlepiej też nie wybierać się w pojedynkę.