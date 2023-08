Ponad ćwierć miliarda złotych subwencji dla samorządów w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejne środki trafią na konta zachodniopomorskich samorządów. Rząd przyznał rekordowo duże subwencje wyrównawcze.

Te pieniądze gminy i powiaty mogą wykorzystać na co tylko zechcą, nie są to dotacje celowe.



- 563 miliony 830 tysięcy 187 złotych - te środki mogą być wydatkowane jak dochody własne, a więc w sposób dowolny przez samorząd. Chcę wierzyć, że te środki zostaną wykorzystane na najbardziej potrzebne inwestycje - mówi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Dzięki subwencjom samorządy mogą się rozwijać nie nadwyrężając swoich budżetów.



- Te dodatkowe miliony złotych, które wpłyną na konta miast, na konta lokalnych samorządów będą znakomicie wykorzystane, bo wszystko to, co dookoła się dzieje, dzięki czemu Pomorze Zachodnie jest wielkim placem budowy to jest m.in. wsparcie rządowe - dodał Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



Najwięcej z puli ponad 560 milionów złotych trafi do Szczecina - ponad 100 milionów. Koszalin z subwencji dostanie 40 milionów złotych, Świnoujście 30 milionów, a Stargard 26 milionów.