Będzie nowa droga w Czarnej Łące, ale najpierw kierowców czeka kłopotliwy objazd

fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]/Archiwum

To już ostateczna decyzja. Droga Pucice - Czarna Łąka od najbliższej środy będzie zamknięta. To z powodu remontu. Oznacza to spore kłopoty dla mieszkańców.

Miała być ulga, będzie udręka - remont drogi w Czarnej Łące i długie objazdy [ZDJĘCIA]



- Droga, która została nam zaproponowana, jest drogą objazdową, 25 kilometrów pokonamy mniej więcej w pół godziny, bo są ograniczenia. Trasa, którą pokonywaliśmy w minutę zabierze nam 35 minut. Patrząc na koszty i czas jest to nie do pomyślenia. – mówi jedna z mieszkanek.



Jak jednak poinformował dziś urząd gminy Goleniów: remont drogi rusza w przyszłym tygodniu, w dodatku nie udało się zapewnić innego dojazdu do miejscowości.



Droga Pucice- Czarna Łąka będzie zamknięta przez 2 miesiące. Objazd z Czarnej Łąki prowadzi przez Lubczynę i Rurzycę. Będą musieli korzystać z objazdu i to długiego. Zamiast dwóch kilometrów, do pokonania będą mieli 25. To nie podoba się mieszkańcom Czarnej Łąki, dlatego walczyli o zapewnienie innego dojazdu.- Droga, która została nam zaproponowana, jest drogą objazdową, 25 kilometrów pokonamy mniej więcej w pół godziny, bo są ograniczenia. Trasa, którą pokonywaliśmy w minutę zabierze nam 35 minut. Patrząc na koszty i czas jest to nie do pomyślenia. – mówi jedna z mieszkanek.Jak jednak poinformował dziś urząd gminy Goleniów: remont drogi rusza w przyszłym tygodniu, w dodatku nie udało się zapewnić innego dojazdu do miejscowości.Droga Pucice- Czarna Łąka będzie zamknięta przez 2 miesiące. Objazd z Czarnej Łąki prowadzi przez Lubczynę i Rurzycę.