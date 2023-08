Próba wytrwałości harcerza z metą w Radiu Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dzięki wsparciu Radia Szczecin, próba wytrwałości zachodniopomorskiego harcerza zakończyła się powodzeniem.

Janek Borowiak z hufca "Rój" rowerem i autostopem musiał pokonać prawie sto kilometrów. Metą jego podróży było... Radio Szczecin. - Pojechałem na rowerze, miłej pani zostawiłem rower, to ta powiedziała, że mi go przypilnuję i następnie złapałem stopa do Szczecina, który przywiózł mnie pod sam budynek - powiedział Janek Borowiak.



Janek Borowiak przyznał także, że do wykonania ma w sumie siedem harcerskich prób. Za sobą ma już między innymi test odpowiedzialności. - Dostałem przed jednym ogniskiem jajko i miałem do następnego dnia zachować to jajko. Nie rozbić. Trzymać w kieszeni i uważać, żeby na nim nie usiąść - mówi Borowiak.



Przed harcerzem z hufca "Rój" teraz powrót do Podgrodzia, oczywiście autostopem i rowerem.