Radni PiS: "Platforma śmieciarze"

Nie twórzcie alternatywnej rzeczywistości i "bierzcie na klatę" własne błędy - apelowali do Platformy Obywatelskiej działacze PiS trzymając w ręku zdjęcia z hasłem "Platforma śmieciarze".

To pokłosie pikiety - zorganizowanej przez młodzieżówkę Koalicji Obywatelskiej przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości - podczas której wybrzmiały hasła: "PiS niszczy naszą przyrodę".Wszystkie nielegalne wysypiska - w Warszawie, Toruniu i Krakowie to niestety niedopatrzenia dużych samorządów, w których Platforma ma większość - mówi Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest najbardziej proekologicznym rządem, jaki mamy od 1989 roku. W ubiegłym roku całe 3 miliardy złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę spalarni śmieci na terenie Polski. To jest działanie, by tych śmieci było w naszym kraju jak najmniej - podkreślił.Działacze platformy sprawują władze w województwach, w których pojawia się problem m.in. zanieczyszczenia Odry, składowiska odpadów w Zielonej Górze czy tego w Policach z 2010 roku.PiS rozwiązuje problemy, które stworzyła Platforma - mówi przewodniczący klubu PiS z sejmiku województwa Rafał Niburski.- Liczby mówią same za siebie, wszelkie dane wskazują kiedy tych składowanych odpadów i wysypisk odpadów było więcej. Czy za rządów PiS-u czy za rządów Platformy i PSL. Liczby nie kłamią: jednak za rządów Platformy i PSL. A "mafia śmieciowa" za rządów Prawa i Sprawiedliwości została w znaczący sposób ograniczona - dodał Niburski.Konferencja PiS odbyła się przed siedzibą PO w Szczecinie przy Aleja Papieża Jana Pawła II.