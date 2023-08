Winny rów, nie studzienka. Ulica Batalionów Chłopskich zalewana podczas ulew

Fot. Słuchacz, montaż: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To nie studzienka przy ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie jest problemem - to stanowisko Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przypomnijmy, w sobotę doszło tam do kolejnego zalania ulicy po ulewnych deszczach.

Jak napisała w mailu rzecznik Zakładu, Hanna Pieczyńska, sama studzienka kanalizacyjna przy ulicy Batalionów Chłopskich była regularnie czyszczona i jest drożna, zapewnia również, że w zgłoszonych przez mieszkańców miejscach dokonywane są przeglądy. Problemem natomiast może być stan rowu, który ma odprowadzać deszczówkę do rzeki Cegielinki. Jest on zarośnięty i ogranicza przepływ, jak jednak czytamy dalej w mailu, rów ten będzie oczyszczony przez Zakład Usług Komunalnych. ZWiK współpracuje również z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w ramach sprzątania ulic z piachu zalegającego na jezdniach i chodnikach po opadach.