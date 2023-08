Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

To milowy krok dla gminy Brojce, która czekała na usunięcie lokalnego składowiska odpadów. Będzie to możliwe, dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 4,5 mln złotych.

Odpady zalegają w miejscowości Dargosław. - Wysypisko jest już zamknięte, ale niestety trzeba posprzątać ten teren - mówi wójt Michał Zinowik. - Wykonujemy bardzo ważny krok, milowy dla naszej gminy. Jest to zamknięcie składowiska, jego rekultywacja, która jest dla nas ogromnym obciążeniem, zarówno finansowym, ale i formalnym. Także bardzo dziękuję za wsparcie, które otrzymuje gmina i otrzymuje spółka, która podjęła się rekultywacji tego składowiska.



Naprawiamy błędy poprzedników, jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z samorządem - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - Bo to za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL ogromna masa śmieci i to tych najgorszych śmieci, bo śmieci bytowych, wpłynęła do naszego kraju. To samorządy bezpośrednio odpowiadają za zgody, które wydają. To jest rzecz oczywista. Natomiast niejednokrotnie później jest problem z usunięciem tych śmieci, z rekultywacją. I wtedy trzeba pokazać jedność.



Całość prac rekultywacyjnych kosztować będzie 6,5 mln złotych.