"Tylko powiedz każdemu". Ksiądz, który "stworzył kawałek nieba na ziemi"

5 sierpnia w szczecińskim kinie Helios odbędzie się pokaz specjalny filmu o ks. Robercie Szumowskim "Tylko powiedz każdemu" w reżyserii Anety Barcik.

Kapłan zmarł 25 czerwca w wieku 58 lat. "Tylko powiedz każdemu" to film, który był nagrywany trzy lata temu, ale teraz stał się też hołdem dla kapłana, który jak mówi reżyserka i przez kilka lat parafianka z Dębna "stworzył kawałek nieba na ziemi".- "Tylko powiedz każdemu". Powiedz, że jest dobry kapłan; powiedz, że jest dobro w Kościele. Jest teraz moda, żeby mówić źle o Kościele i mówić źle o kapłanach, ale nie można wrzucać wszystkich do jednego worka - tłumaczy Aneta Barcik. - Tytuł jest taki, żeby pokazać to dobro, które jest i o którym właśnie nikt nie mówi.- Zupełnie przez przypadek spotkałam kapłana, który był tak wspaniały, że od razu pomyślałam, że tego księdza trzeba pokazać całej Polsce i całemu światu - dodaje reżyserka filmu.Każdy kapłan jest narzędziem w Bożych rękach, aby ludzkie serca mogły się otwierać na łaskę, także przez kapłańskie błogosławieństwo - mówił jeszcze podczas nagrywania filmu zmarły w czerwcu ks. Robert.A dlaczego ta parafia to kawałek nieba na ziemi? - Tam była serdeczność, miłość, delikatność, wrażliwość, dużo radości, dużo muzyki, dużo uwielbienia, dużo modlitwy - przekonuje reżyserka, z którą rozmowa w niedzielnej audycji "Religia na fali" po godzinie 7.Seanse w Heliosie w najbliższą sobotę o 12 i 17.45. Zapisy pod numerem telefonu 609537364.Film grany jest w kinach na seansach grupowych oraz dostępny jest na pokazy w parafiach.