Festiwal Słowian i Wikingów. Pasjonaci z całego świata w Wolinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

W wolińskiej wiosce Słowian i Wikingów trwa Festiwal, na którym można się przenieść w średniowieczny klimat, zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie i dowiedzieć się czegoś na temat średniowiecznych tradycji.

Nie brakuje tu kramów i rekonstruktorów zawodów w X wieku. To wszystko przyciąga uwagę i cieszy zwiedzających.- Jesteśmy w Świnoujściu, ale nie ma pogody plażowej, więc przyjechaliśmy do Wolina. Oglądam biżuterię, bardzo ładne rzeczy, kamienie, srebro. Idzie nacieszyć oczy - przyznaje turystka.- Odtwarzamy Wikingów z Truso. To 7 km od Elbląga. Jesteśmy z panem Erykiem, który jest mistrzem bursztynu i przedstawiamy, jak wygląda warsztat bursztynniczy w X wieku - mówi mężczyzna.- Dziewczynom podobały się torebki skórzane i paski tkane na rękę i czoło - dodaje kolejna uczestniczka Festiwalu.Do Wolina zjechali pasjonaci historii z całego świata. W Festiwalu udział bierze 2,5 tys. uczestników. Zakończy się on w niedzielę.