Wyrok dla lidera rosyjskiej opozycji. Nawalny skazany

Kreml. Fot. pixabay.com / 3dman_eu (CC0 domena publiczna)

Moskiewski sąd - na posiedzeniu wyjazdowym w włodzimierskiej kolonii karnej - skazał Aleksieja Nawalnego na 19 lat pozbawienia wolności.

To trzeci już wyrok dla lidera opozycji. Jednak jego współpracownicy informują, że przygotowywany jest czwarty proces, w którym wyrok może być jeszcze wyższy.



Rosyjska politolog niezależna Jewgienija Albac komentując sfingowany proces i ogłoszony wyrok stwierdziła, że Aleksiej Nawalny jest osobistym wrogiem i więźniem Putina.



- Wszystko to będzie trwać dopóty, dopóki Putin żyje, a sam Putin będzie smażył się w piekle. Jego dzieci będą mówić - tato co ty narobiłeś. I wnuki będą mówić - dziadku jak ty zniszczyłeś nam życie. On będzie przeklęty na wiele pokoleń - dodała rosyjska politolog.



Podobne opinie przedstawiają rosyjscy opozycjoniści, działacze obywatelscy, niezależni komentatorzy i obrońcy praw człowieka. Międzynarodowa społeczność domaga się uwolnienia Aleksieja Nawalnego, a jego współpracownicy prowadzą akcję pod hasłem „Putin zabójca”.