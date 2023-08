Szczecińskie kebaby przeszły kontrolę, posypały się mandaty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińskie kebaby na cenzurowanym. Barom od kuchni przyjrzał się Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Posypały się mandaty. Co..."zniesmaczyło" kontrolerów?

To, co najważniejsze w kebabie, czyli mięso. Zamiast wołowiny był kurczak. Zamiast jogurtu był wyrób jogurtu podobny, a z dodatków np. feta, okazało się, że obok sera nawet nie leżała, ani jedno, ani drugie nie zawierało mleka. Co istotne, wszystkie kontrole były planowane, czyli właściciele barów wiedzieli o nich, a mimo to pięciu na siedmiu dostało mandaty najwyższe po 1000 zł.



Zresztą wołowina czy drób, feta czy inny wyrób mleko podobny dla studentów to i tak nie ma znaczenia. - Nie ma. Po imprezie można zjeść cokolwiek, aby tylko zapchać żołądek i zalać sosem.



Mandaty, które nałożył wojewódzki inspektorat JHARS w Szczecinie: trzy po 500 złotych, jeden za 200 i jeden za 1000 złotych.



Jedno postępowanie jest w toku.