SOR w Drawsku pęka w szwach. Trwa Pol’and’Rock

To pracowity czas dla szpitala w Drawsku Pomorskim. Na SOR placówki trafiło już około 60-ciu uczestników festiwalu Pol’and’rock, który odbywa się na lotnisku w Czaplinku.

To głównie osoby po urazach czy takie które zasłabły. Do pomocy wezwano dodatkowy personel. Szpital w Drawsku Pomorskim wydał w tej sprawie komunikat. Dowiadujemy się z niego, że do piątku takich pacjentów było około 40. Jak udało się nam się ustalić w sobotę jest ich już 60. Część z nich to osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków.



W komunikacie czytamy też, że trzeba było zapewnić dodatkowy personel na SORze.



„W trosce o zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej uczestnikom festiwalu, którzy wymagają hospitalizacji, Szpital w Drawsku zwiększył liczbę personelu o 2 osoby na dyżurze zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Personel medyczny pozostaje w pełnej gotowości, aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję na ewentualne zgłaszane potrzeby medyczne.”



W czwartek doszło do wypadku na terenie festiwalu. Podczas burzy wiatr przewrócił metalową konstrukcję. Trzy osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala.