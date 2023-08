Ostatni dzień Markowego Festiwalu w Świnoujściu

To już ostatni dzień trzeciej edycji Markowego Festiwalu. O godzinie 21 w amfiteatrze im. Marka Grechuty muzyczne widowisko „Odnawiam dusze” z piosenkami autorstwa Jacka Cygana.

Czasami piosenki rodzą się przypadkiem, mówi Pan Jacek. - Rano wychodzę z psem na spacer. Radio jest włączone. I co idzie? Cztery pory roku Vivaldiego. Idę z psem i mówię Mirza, co tu napisać do tego klanu? I on tak patrzy na mnie. Ja zobaczyłem jak światło się odbija w jego oczach. Dołożyła mi się linijka: "jak po roku Vivaldiego zmienia się światło w Twoich oczach".



O tym koncercie pan Jacek mówi, że piosenka lubi być śpiewana. Ten spektakl przyniesie niezwykłe wykonania, zaskakujące interpretacje. Toteż zapraszając na wieczór ma nadzieję, że jednych ściśnie za gardło, innych rozbawi, a wszystkich rozśpiewa.



W sobotę wystąpi również Antek Sojka i aktorka Sonia Bohosiewicz.