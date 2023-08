IMGW ostrzega przed burzami

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie lało i grzmiało - ostrzeżenie przed burzami w regionie wydało IMGW.

Do tego może spaść grad. Spodziewać musimy się też wiatru do 70 km/h.



Tak będzie od północy do 8 rano w niedzielę.