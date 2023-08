Powstańcy Warszawy w Szczecinie. To była żywa lekcja historii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Powstańcy Warszawy z całej Polski przybyli do Szczecina dać żywą lekcję historii. Można ich było spotkać na placu przy ulicy Sambora 4.

Dziś dali świadectwo swojego udziału w Powstaniu Warszawskim. Pani Hanna Zawistowska-Nowińska, sanitariuszka podczas Powstania, przypomniała o wadze pamięci wydarzeń historycznych.- Myślę, że bardzo ważne jest, żeby przekazać to młodemu pokoleniu, dlatego że historia to ważna sprawa i trzeba, żeby ludzie poznali historię, a nie wszyscy się nią interesują w ciągu roku - mówi Hanna Zawistowska-Nowińska.Inna uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Thun mówi: "oby wojna już nigdy się nie powtórzyła. - Obserwując wszystko, co się dzieje i poczynania Putina, jestem ciężko przerażona tym, co się dzieje na Wschodzie. Boję się, że on to rozpęta na cały świat - powiedziała Wanda Thun.Wykłady zorganizowane są w ramach kiermaszu, z którego dochód w całości przeznaczony zostanie dla powstańców warszawskich. Organizatorem zbiórki jest stowarzyszenie "Paczka dla bohatera".