"Piknik rodzinny 800+" w Wolinie. "Dotrzymaliśmy słowa i teraz też dotrzymamy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zmiany w programie "Rodzina 500 plus", czyli wzrost wysokości świadczenia wychowawczego z 500 do 800 złotych miesięcznie - o tym więcej można od rana dowiedzieć się na Błoniach w Wolinie, gdzie odbywa się piknik "Rodzina 800 plus".

W rozstawionych namiotach można zasięgnąć informacji na temat programu i samego świadczenia.



- Kiedy Polacy nam zaufali, mówiliśmy o 500 plus. Dotrzymaliśmy słowa. Teraz mówimy, że od 1 stycznia 800 plus i także Szanowni Państwo, dotrzymamy słowa - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - To jest niezwykle ważny program. Dziś jesteśmy w Wolinie na Festiwalu Słowian i Wikingów, ale my chcemy, żeby to polskie rodziny realizowały swoje legendy, pisały swoje sagi i żeby były szczęśliwe. I dzięki programowi "Rodzina 500 plus" w dużej mierze się to udało, ale wiemy, że jest putininflacja związana z wojną na Ukrainie, więc trzeba gonić i dlatego dodatkowe 300 złotych.



Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że pieniądze te pokryły potrzeby 7 milionów dzieci.



- Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w polską rodzinę. Inwestycja w nasze dzieci to inwestycja w naszą przyszłość. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Rząd jest w stanie zabezpieczyć środki finansowe na realizację tego programu, więc uważam, że wszyscy powinni być wyłącznie z tego zadowoleni - dodaje Szymańska.



- Robimy prawdziwe konsultacje programowe, bo nie rozmawiamy tylko o 800 plus. My rozmawiamy z Polakami o wszystkich potrzebach, wszystkich bolączkach i to wszystko będzie zawarte w naszym kongresie programowym. Właśnie wśród takich spotkań, festynów rozmawiamy o Polsce - mówi Artur Szałabawka, poseł z Prawa i Sprawiedliwości.



- Państwo musi dbać o polskie rodziny. Niektórzy mówią rozdawnictwo, niektórzy mówią, że to jałmużna, ale ja zawsze zwracam uwagę, że Polacy swego czasu, kiedy tych programów nie było, masowo wyjeżdżali do takich państw, gdzie takie programy funkcjonowały i funkcjonują. Program "Rodzina 500 plus" przynajmniej zahamował też spadek demograficzny - podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.



Woliński piknik rodzinny organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.



Program "Rodzina 500 plus" to największa reforma polityki rodzinnej po 1989 roku.