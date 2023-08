Średniowieczne atrakcje w Wolinie [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kramy z rękodziełem, średniowieczna muzyka, zawody łucznictwa czy też tradycyjne potyczki Słowian i Wikingów - to atrakcje, jakie czekają na zwiedzających Wolin. Od trzech dni trwa Festiwal Słowian i Wikingów.

Na wyspie spotkać można z rekonstruktorów z całego świata, zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie, a nawet uczestniczyć w niecodziennych obrzędach. Wśród zwiedzających powodzeniem cieszą się także kramy pełne rękodzieła.



- Będą kadzidła. Kadzidła mają różne zastosowania. Są oczyszczające, przyciągające, wzmacniające. Zajmujemy się produkcją naturalnych mydeł z różnych ziół, które zbieramy same lokalnie na wyspie Wolin. Suszymy i wtedy robimy różne maceraty, odwary i to dodajemy do naszych mydeł - mówią wystawiający się na festiwalu.



To są moje klimaty i czuję się, jakbym miała wskoczyć w te ubrania i sama zacząć sprzedawać. Bardzo mi się podoba - mówi jedna z odwiedzających.



Festiwal zakończy się w niedzielę wieczorem, a jeszcze dziś przed uczestnikami i turystami koncert przy bębnach, czy tradycyjne słowiańskie zaślubiny.