"Plaża pełna energii” w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zabawa, sport i wypoczynek to "Plaża pełna energii”, czyli projekt Spółki GAZ-SYSTEM, realizowany przy Podziemnym Mieście w Świnoujściu.

Atrakcji jest wiele. Od nauki tańca przez rodzinne zawody, po strefę dla dzieci. W zabawie na plaży w dzielnicy Przytór udział może wziąć każdy, a chętnych nie brakuje.



- Jesteśmy tu po to, żeby ściągnąć turystów na najsłabiej obecnie zaludnioną plażę - mówi Michał Urbanowicz, realizator strefy wypoczynku i rekreacji, a także strefy sportowej na plaży w Przytorze. - Będą animacje dla dzieci, zajęcia sportowe, rodzinny turniej piłki siatkowej. Cała strefa jest bezpłatna.



- Planujemy zrobić zumbę i trochę pohasać. Są boiska do piłki plażowej, siatkowej i mini boisko do gry w nogę - dodaje Joanna Lorenc, animator sportowy.



- Jesteśmy turystami ze Śląska, bardzo nam się podoba i jeździmy tu od lat - mówi kobieta. - Wcześniej korzystaliśmy z plaży w Warszowie, jednak atrakcje skłoniły nas z tego, żeby skorzystać z plaży kawałek dalej. Dla dzieci największą atrakcją są dmuchańce, za chwilę wybierają się na warkoczyki i malowanie twarzy.



Takie atrakcje odbywać się będą co weekend, do końca sierpnia zawsze między 10 a 17.