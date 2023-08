Wybuch kolorów na Psiej Polanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na szczecińskiej Psiej Polanie doszło do wybuchu kolorów.

To w ramach "Dnia kolorów", w trakcie którego dzieci wraz z rodzicami wyrzucali w górę woreczki z kolorowym proszkiem Holi. Kolory pomarańczowy, niebieski, różowy zielony oraz wiele innych zabarwiły niebo, odzież i ciała uczestników.



- Fajnie to wygląda i brzmi. Eksperymentalni jesteśmy. Chcemy pokazać Szczecin od strony atrakcji dla dzieci, szczególnie dla wnuczek. Chciałem przyjść z dziećmi. Córka namawiała, by wziąć udział w akcji - mówili uczestnicy.



Proszki wyrzucane były w niebo co pół godziny.