Kościół katolicki obchodzi święto Przemienienia Pańskiego

Dziś w Kościele Święto Przemienienia Pańskiego. To uroczystość upamiętniająca moment, w którym Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów na Górze Tabor. W ten sposób objawił swoje bóstwo.

Zdarzenie to było na tyle ważne, że zostało opisane w trzech z czterech Ewangelii w Piśmie Świętym. Co dzisiejsze święto może oznaczać dla wiernych?- Przede wszystkim jest to zapowiedź tego, do czego zmierzamy, że wszystkie nasze trudy, wszystkie nasze podejścia pod górę, wszystkie nasze wydarzenia w życiu, które może często nawet nie rozumiemy, mają swój cel, mają swój kres, ale mają też swoją wartość i znaczenie. Tym celem jest życie wieczne. Jest chwała, jest zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem - tłumaczy ks. Robert Mrozowski, proboszcz z parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinach i podkreśla, że góra Przemienia jest jedną z wielu, którą odwiedził Jezus. - Nasze życie składa się z różnych gór, z różnych wzniesień, ale też i nizin. W każdym miejscu Bóg objawia nam to, co jest dla nas ważne i potrzebne.Wydarzenie na górze Przemienienia jest dla nas zachętą do rozmowy z Bogiem - dodaje ks. Mrozowski.