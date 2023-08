Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszyła

Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup 17-tych wyruszyła po mszy św. ze Świątyni Opatrzności Bożej (msza o 9, potem śniadanie i wymarsz).

Wśród studentów jest też grupa ze Szczecina prowadzona przez chrystusowców. Do przejścia mają prawie 270 kilometrów. Historia „Siedemnastki” sięga 1967 r. Do istniejących wtedy już 16 grup Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej ojców paulinów dołączyła 17. grupa studencka, prowadzona przez duszpasterzy akademickich.- Jest nas na razie około 100 osób ze Szczecina 10, ale już niektórzy zapowiadają, że dotrą w międzyczasie - mówi ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki.A jakie motywy kierują młodymi ludźmi?- W pielgrzymce idę pierwszy raz. Zostałam namówiona przez starszą kuzynkę, która mówiła, że to niesamowita przygoda z ludźmi o podobnych wartościach. - Idę w intencji nawrócenia moich braci. - Na pielgrzymce warszawskiej jestem szósty raz. Idą z nami osoby z całej Polski, ale również grupa z Niemiec. Modlimy się o pokój na świecie. We wszystkich naszych intencjach. Dziękujemy za wszystko, co do tej pory udało nam się wychodzić w poprzednich pielgrzymkach - mówią wędrowcy.Wśród "siedemnastek" akademickich jedną z grup (tzw. "czarną") prowadzoną chrystusowcy ze Szczecina.