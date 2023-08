Orlen Beach Volley Tour w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wielkie siatkarskie emocje w Kołobrzegu. Na miejscowej plaży trwa turniej Orlen Beach Volley Tour.

Pomimo tego, że pogoda nie zachęca do spędzania czasu tuż nad brzegiem morza, to przez cały weekend w Kołobrzegu można oglądać topowych siatkarzy plażowych rywalizujących w ramach cyklu Orlen Beach Volley Tour. Na plaży przy Kamiennym Szańcu trwa ostatni z pięciu turniejów rozgrywanych w ramach tegorocznej edycji zawodów.





Robert Szpak, dyrektor kołobrzeskiego turnieju mówi, że na miejscu grają najlepsze pary z Polski i zagranicy. - Międzynarodowe mocne towarzystwo, jeżeli chodzi o zarówno turniej męski, jak i damski. Ranga bardzo wysoka, najbardziej prestiżowy cykl turniejów siatkówki plażowej w Polsce, a jeden z bardziej prestiżowych w Europie. Pokazuje to rzeczywiście, że chętnie tutaj zawodnicy zagraniczni już od kilku lat przyjeżdżają.



W niedzielę zostaną rozegrane mecze półfinałowe i finały. Rywalizacja na plaży potrwa do godz. 17.



Pula nagród zarówno w turnieju męskim, jak i żeńskim wynosi 40 tysięcy złotych.