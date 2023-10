Zimno na dworze, zimno w klasach w SP21

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Problemy z ogrzewaniem w Szkole Podstawowej nr 21 w Szczecinie. Z powodu braku dostaw ciepła dyrekcja placówki musiała skrócić lekcje.

Już 9 października wysłaliśmy pierwszą prośbę do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej o włączenie ogrzewania, 10 października jednak kaloryfery nadal były zimne - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka szkoły Aleksandra Prax-Majer.



- Co nas już zadziwiło, bo zazwyczaj na drugi dzień już byliśmy przyłączeni i było ciepło. Nasza kierownik rozpoczęła dzwonienie, nikt nie odbierał. Kolejny email poszedł 13 października, już taki monitujący i z wyraźną prośbą o podłączenie. Również nie było reakcji i telefony nie były odbierane - mówi Prax-Majer.



Wyjaśniamy sprawę. Mamy kumulację wniosków o wznowienie dostaw, a SEC ma 2,5 tysiąca węzłów cieplnych - tłumaczyła Danuta Misztal, rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.



- Czynnik ludzki. Wszystkich państwa za to przepraszam. Mamy 11. pracowników w serwisie, którzy obsługują uruchomienie sezonu grzewczego. Muszą fizycznie pojechać na węzeł. My tę liczbę pracowników już zwiększyliśmy do 23. - mówi Misztal.



Jak informują przedstawiciele szkoły, we wtorek około południa dostawy ciepła zostały wznowione.