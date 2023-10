Zachodnia Obwodnica Szczecina to wstęp do kolejnych wielkich inwestycji

Zachodnia Obwodnica Szczecina jest niezwykle ważna dla koncepcji Trójmorza. Droga wpisuje się bowiem w szlak gospodarczy państw - od Adriatyku przez Bałtyk do Morza Czarnego.

Zawiązanie współpracy na rzecz transportu, energetyki i technologii przez kraje Trójmorza spowodowało w ostaniem czasie duży rozwój tego rejonu.Dobra komunikacja ułatwia eksport i import produktów. Tym samym Szczecin i całe Pomorze Zachodnie mogą spodziewać się kolejnych inwestycji skupionych przy drodze - mówi ekonomista Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Jarosław Korpysa.- Państwa Trójmorza zamieszkuje jedna czwarta populacji Unii Europejskiej, one też tworzą ponad 20% PKB całej Unii. Ja to bym porównał do szlaku Jedwabnego... Dość duża odległość, a jednak ten szlak pod względem transportu coraz bardziej się rozwija - tłumaczy Korpysa."Zośka" - bo tak drogowcy nazwali nową trasę - kosztować ma około 6 miliardów złotych.Rząd przeznaczył na realizację inwestycji ponad 500 milionów złotych.Projekt będzie gotowy w lutym przyszłego roku. Później rozpocznie się wykup gruntów pod budowę drogi.Więcej szczegółów na temat Zachodniej Obwodnicy Szczecina dziś w reportażu pt. ZOŚKA ABC Radia Szczecin na naszej antenie, stronie internetowej i Facebooku. Autorem jest Kamil Nieradka, a za zdjęcia i montaż odpowiada Maciej Papke.