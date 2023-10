Przypadek Referendalny nr 24: Nielegalni imigranci

Graf. Wojciech Ochrymiuk

Przyjmując imigrantów z Afryki Środkowej, przyjmujemy kulturowych kosmitów - tak mówi o tej fali, która zalewa Europę, profesor Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie profesor Waldemar Urbanik.

Imigranci łamią normy prawne Unii Europejskiej, są odmienni kulturowo. W ten sposób importuje się terroryzm, a relokacja imigrantów nie załatwi problemu.



15 października odpowiemy na pytanie: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?



- Podstawowy problem nielegalnej imigracji polega na jej nielegalności. To znaczy te kolejne fale imigrantów, najkrócej rzecz ujmując, bez najmniejszego skrępowania łamią wszelkie podstawowe normy prawne funkcjonujące dotychczas w Unii Europejskiej. Począwszy od momentu przekroczenia granic, a i później również. Europa straciła całkowicie kontrolę nad tym, kogo przyjmuje i w jakim celu. To jest jakby drugi problem, zdecydowanie istotniejszy. Polega na tym, chociaż to jest beletrystyczne określenie, ale my nie zdajemy sobie sprawy, że my tak naprawdę przyjmując np. migrantów z Afryki Subsaharyjskiej, przyjmujemy kulturowych kosmitów. Na tyle różnią się normy, wzory zachowań społecznych, tam obowiązujące, od tego z czym mamy do czynienia w Europie. Dlatego jestem niezmiernie zazwyczaj zaskoczony, kiedy słyszę, iż politycy z kolei establishmentu europejskiego są zaskoczeni, że rośnie gwałtownie przestępczość. Szczególnie przestępczość wobec kobiet, gwałty, napastowanie ich na ulicach. No ale trzeba sobie było zdać najpierw sprawę z tego, że w Kongu czy w jakimkolwiek innym kraju środka i południa Afryki, kobieta, która sama idzie pomiędzy dwoma wioskami, należy do każdego. Takie są normy i zasady kulturowe. Jeżeli zdecydowaliśmy się, co uważam za błąd, ale jednak zdecydowaliśmy się na przyjmowanie w Europie tak odmiennych kulturowo, cywilizacyjnie i aksjologicznie ludzi, to trzeba było w pierwej pomyśleć o swego rodzaju programach adaptacyjnych dla tych ludzi. Tak, aby oni mieli szansę przynajmniej poznać całą tą odmienność i to, z czym będą musieli się tutaj mierzyć, dostosowując swoje zachowania do naszych warunków. No i trzeci wreszcie problem, to jest tak naprawdę import terroryzmu islamskiego. Co też bardzo często próbuje się przykryć jakimiś opowieściami o niewielkiej tego skali. Na jak niewielkiej tego skali? Po pierwszej fali migracyjnej w 2015 roku, mieliśmy falę ataków terrorystycznych w Europie Zachodniej. To są jakby te trzy podstawowe problemy, które są związane z imigracją. No i jeszcze można by było ten czwarty zdefiniować, bardzo globalny. To jest kompletny brak, po stronie Unii Europejskiej, jakiegokolwiek programu czy polityki migracyjnej. To, co próbuje się w tej chwili robić, to jest nic innego jak nagła, wynikająca z pilnej potrzeby, próba prowizorycznego rozwiązania problemu. To, że zostaną wprowadzone jakieś kwoty podziału grantu pomiędzy poszczególne kraje, to w dalszym ciągu nie rozwiąże problemu napływających setek tysięcy imigrantów z Afryki - mówi Waldemar Urbanik.



