Kanał jamneński zostanie przebudowany

Nowa inwestycja ma w krótkim czasie umożliwić m.in. wymianę wody pomiędzy jeziorem i Morzem Bałtyckim. Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

To groziło katastrofą ekologiczną- dziś podpisano umowę na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim.

Chodzi o naprawę szkód z 2013 roku. Wybudowano wtedy wrota przeciwsztormowe, które miały zapobiegać stanom powodziowym zlewni jeziora Jamno (gmina Mielno). Obecna konstrukcja wrót umożliwia jedynie samoczynne ich zamykanie. Nowa inwestycja ma w krótkim czasie umożliwić m.in. wymianę wody pomiędzy jeziorem i Morzem Bałtyckim.



Ta historyczna inwestycja jest dla nas niezwykle istotna pod kątem honorowym. Osoby zaangażowane w budowę w 2013 roku dziś starają się wybielić - ocenia sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Marek Gróbarczyk.



- Dzisiaj nastąpi "dzień ostateczny" w ramach przywrócenia Jamna do jeziora, zalewu, który może funkcjonować w sposób naturalny i odpowiedni, bez szkody na środowisko - zapowiedział minister Gróbarczyk.



Popełniono błąd projektowy w momencie, gdy powstawały wrota sztormowe - zaznacza Krzysztof Woś, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.



- Wrota otwierają się w jedną stronę, a więc wypuszczają wodę ze zlewni nie wpuszczając wody od strony Bałtyku. Średni poziom wody w Bałtyku jest o 40 centymetrów poniżej średniego poziomu w jeziorze. Poziom morza był na tyle niski, że przez cały czas te wrota były otwarte i woda z jeziora wypływała. Rzeczywiście - to groziło katastrofą ekologiczną - przyznał prezes Woś.



Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,5 mln złotych. Wykonawca ma 5 miesięcy (150 dni) na zrealizowanie inwestycji.