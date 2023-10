OSP Wyszomierz dostanie wymarzony wóz. Pomógł poseł PiS [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest brakujące 200 tysięcy złotych na zakup nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszomierzu.

Przypomnijmy, że strażacy ochotnicy dostali blisko 600 tysięcy złotych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Warunkiem zakupu nowego wozu była konieczność jego dofinansowania z budżetu gminy Nowogard.



Burmistrz Robert Czapla poinformował jednak, że nie dołoży pieniędzy do zakupu nowego wozu strażackiego, gdyż - jak twierdził - gminna kasa świeci pustkami. W znalezieniu brakującej kwoty na zakup wozu pomógł poseł PiS Artur Szałabawka.



- Gdybyśmy tych 200 tysięcy nie znaleźli, to te 650 tysięcy zł trafiłoby z powrotem do budżetu państwa. Ja jako poseł, ale jako też strażak OSP, nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji. Szanowni strażacy, te pieniądze są i będziecie mieli ten samochód - przekonywał Szałabawka.



Dzięki interwencji posła Artura Szałabawki będziemy mieli długo wyczekiwany wóz strażacki, który zastąpi wysłużonego Jelcza - podkreślał prezes OSP w Wyszomierzu Piotr Michalski.



- Zeszło ze mnie troszkę ciśnienie, mam za sobą nocki nieprzespane. Pełne myślenia o tym czy to będzie, czy to dojdzie do skutku... No ale mamy ludzi o wielkich sercach, którzy naprawdę patrzą na takie małe miejscowości i chcą pomagać. Dziękuję z całego serca panu Szałabawce, panu Komendantowi i panu Generałowi za to, że pochylili czoła nad naszą malutką wioseczką - dodał Michalski.



Brakującą kwotę na zakup wozu strażackiego przekazali solidarnie: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.