Burmistrz Międzyzdrojów: nie chcemy w Polsce drugiej Lampedusy

Większość ludzi, z którymi rozmawiam jest przeciwna takiemu sposobowi migracji, jaki możemy zobaczyć na Lampedusie - mówił, w porannej "Rozmowie pod Krawatem", burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Dodał, że chodzi przede wszystkim o łamanie prawa przy przekraczaniu granicy.

słowiańskie są nam bliższe kulturowo i zdecydowanie ten proces taki asymilacyjny nastąpi wówczas szybciej - tłumaczył Bobek.

- Odbieramy to, a przynajmniej moja osoba odbiera to w sposób negatywny, a z pewnością tego byśmy nie chcieli. Rozmawiam przecież z mieszkańcami, rozmawiam ze swoimi znajomymi i tutaj zdecydowana większość uważa, że to jest negatywne, choć też - tak jak pan powiedział - "co zdanie to opinia" - zapewniał Bobek.W ocenie Mateusza Bobka nasz kraj w niedalekiej przyszłości zmierzy się z brakiem ludzi do pracy i z kryzysem demograficznym.- Jak mocno rozwinęły się Włochy w ciągu ostatnich 30 lat? Moim zdaniem cofnęły się. To też jest odpowiedź, dlaczego takie tam procesy zachodzą, a dlaczego akurat Polska ma wzrost gospodarczy blisko 5 proc. Mówię to tylko w tym kontekście, że jeżeli chcemy to utrzymać, to prędzej czy później będziemy musieli dokonać wyboru... I myślę, że narodyW ocenie burmistrza Międzyzdrojów ten sezon turystyczny był całkiem udany. Ja mówi - uratował go ciepły wrzesień, gdyż pogoda na przełomie lipca i sierpnia nie była najlepsza.