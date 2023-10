Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ostrożniej wydają pieniądze, choć nie widać, żeby byli biedniejsi. Tak burmistrz Międzyzdrojów - na naszej antenie - mówił o tym, jak polscy turyści gospodarują finansami podczas wakacji.

Zdaniem Mateusza Bobka, Polacy obecnie są bardziej zachowawczy. Jak mówił w porannej "Rozmowie pod Krawatem", to prawdopodobnie jeszcze ślad, który pozostawiła po sobie pandemia.



- Jesteśmy bardziej ostrożni, niż to było kilka lat temu. To też jest efekt pandemii, i tej niepewności co będzie dalej. Po raz pierwszy społeczeństwo tego doświadczyło. Przecież byliśmy zamknięci 3 - 4 miesiące i to wtedy, kiedy był ten sezon wakacyjny - tłumaczył Bobek.



Na początku wakacji Polacy planowali wydać na wypoczynek przeciętnie o ponad 250 złotych więcej niż przed rokiem. Zakładali, że przeznaczą na nie około 1600 złotych.