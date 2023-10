Nowe nabrzeże na terminalu promowym w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowe nabrzeże oddano w piątek do użytku na terminalu promowym w Świnoujściu.

- Jest ono przystosowane do obsługi tzw. transportu intermodalnego, czyli wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - W opinii niektórych ekspertów, to jest najbardziej intratna linia na świecie, ale na pewno, jest to jedna z najbardziej intratnych linii w Europie, bo zainteresowanie tym kierunkiem, aby uzyskać tu możliwość transportu, zgłasza do nas wiele firm.



Oprócz nabrzeża, wybudowano estakadę, parking dla samochodów ciężarowych i zakupiono nowe urządzenia rozładunkowe - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Czy mamy inne wyjście niż ekspansja, rozwój, inwestycje? Czy zamiast tego wybrać stagnację, tchórzliwe rozglądanie się dookoła, oczekiwanie na co, kto inny pozwoli? Nie.



Jesteśmy przygotowani do obsługi największych promów pływających na Bałtyku - zaznaczył prezes terminalu Marek Kowalewski. - Dziś świętujemy zakończenie prac budowlanych na terminalu intermodalnych inwestycji, która była realizowana przez ostatnie cztery lata i otworzyła nową kartę w historii terminala promowego Świnoujście.



Inwestycja kosztowała około 200 milionów złotych.