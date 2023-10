Miasto chce przeznaczyć 2 mln na zakup Pioniera

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

2 mln zł - tyle Szczecin chce przeznaczyć na zakup kina Pionier - taki zapis znalazł się w projekcie uchwały dotyczącej zmian w tegorocznym budżecie miasta.

Dokument ma być głosowany przez radnych na najbliższej sesji 17 października. Rozmowy na temat sprzedaży obiektu toczyły się ponad 2 lata, wtedy nieruchomość wyceniono na 1 mln 700 zł.



Jerzy Miśkiewicz mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", że chciał przejść na emeryturę i sprzedać obiekt, zależało mu jednak, by dalej było w nim kino. Dodał, że jest zaskoczony zapisami w projekcie budżetu. - Dziś, jak dowiedziałem się od redaktora, że coś takiego jest w programie sesji, bo też nie wiedziałem, to się ucieszyłem, naprawdę się ucieszyłem. Podstawowa rzecz. Miasto, według mnie, daje mi gwarancje, że to kino będzie istnieć - powiedział Miśkiewicz.



Zaskoczony był też radny PiS Robert Stankiewicz z komisji kultury i promocji. - Ta inwestycja, dwa miliony, summa summarum, powiem przewrotnie, że będzie dużo więcej plusów dodatnich niż ujemnych - skomentował Stankiewicz.



Wysłaliśmy pytania do biura prasowego Urzędu Miasta dotyczące szczegółów transakcji, czekamy na odpowiedź.