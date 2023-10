W Kołobrzegu można już odebrać paszport

Biuro paszportowe w Kołobrzegu oficjalnie otwarte. Od dziś miejscowi mieszkańcy nie muszą już dojeżdżać po kilkadziesiąt kilometrów, by wyrobić dokument.

Biuro paszportowe wystartowało w budynku przy ulicy Grottgera 11 w piątkowy poranek. To efekt wielomiesięcznych starań starostwa powiatowego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotychczas kołobrzeżanie, aby wyrobić paszport, musieli jeździć do Koszalina lub Gryfic.Wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann zaznacza, że otwarcie kolejnego biura jest zasadne w związku z tym, że liczba wyrabianych paszportów w województwie wciąż wzrasta.- w 2021 roku mieliśmy na terenie całego Zachodniopomorskiego trochę ponad 47 tys. złożonych wniosków o paszport, W 2022 roku to już 88 tys. złożonych wniosków.Pierwsi klienci biura mówią, że na ten dzień czekali od dawna. - Czekałam 1,5 roku, żeby nie jechać do Koszalina. Bardzo się cieszę, super. Świetna inicjatywa, mieszkańcom będzie żyło się łatwiej i wygodniej - mówią.Punkt paszportowy w Kołobrzegu będzie czynny w poniedziałki, wtorki i piątki. Dziś biuro paszportowe powróciło także do Stargardu.