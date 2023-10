Port Rybacki w Kamieniu Pomorskim. "Jest koncepcja największej mariny w Polsce" [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Port Rybacki w Kamieniu Pomorskim został oficjalnie oddany do użytku. W ramach inwestycji powstały magazyny rybackie, chłodnie, budynki dla obsługi portu, wyremontowana została również droga dojazdowa.

Najważniejszym elementem przystani jest 55-metrowe nabrzeże dla łodzi rybackich, umożliwiające jednocześnie cumowanie kilku jednostek. 100 procent dofinansowania pochodzi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z programu "Ryby i Morze".



O tym wsparciu mówi prezes Halina Szymańska. - Bardzo cieszą się przede wszystkim rybacy, ale też liczni mieszkańcy Kamienia Pomorskiego. Z jednej strony to są walory gospodarcze, firm rybackich, nawet w charakterze firm rodzinnych, ale też walory turystyczne. To wszystko stwarza wspólną infrastrukturę nad Zalewem - mówi Szymańska.



- Władze Kamienia Pomorskiego aspirują do utworzenia największego Portu Rybackiego w Polsce - podkreśla wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Jest koncepcja burmistrza Kamienia Pomorskiego budowy największej mariny. Będzie stacjonowało blisko tysiąc jednostek. To jest idea wpisująca się w cały ciąg zdarzeń w zakresie modernizacji tych marin.



- Wkrótce rusza drugi etap rozbudowy Portu Rybackiego, którego kolejnym etapem będzie budowa największej mariny w Polsce dla jednostek pływających do 22 metrów - zapewnia burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło. - Jest to coś, co na pewno wzbogaci rozwój tego miasta.



Koszt budowy Portu Rybackiego to 15 milionów złotych.