"Pro Arte" dla artystów z regionu

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Cecylia Judek, Renata Korek, Ryszard Baloń i Szymon Wyrzykowski laureatami tegorocznej nagrody "Pro Arte". To wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w naszym regionie.

Nagroda przyznana została po raz dwunasty. Jedna z laureatek - Cecylia Judek - jest bibliotekarką zajmującą się rękopisami.



- Nie tak dawno zrozumiałam, że ja będąc uczennicą szkoły podstawowej czytałam biografie generałów, artystów, malarzy. To o mnie mówiono w okolicy, że przeczytam wszystkie książki w gminnej bibliotece. Okazuje się, że tak mnie interesują ludzie i ich życie - wspomina Judek.



Kolejny z laureatów - Ryszard Baloń - to mieszkający i pracujący od blisko 50 lat w Stargardzie grafik. - Nie ma ważniejszej nagrody od tej, którą się dostaje w domu. To jest prawdziwa satysfakcja. Właściwie, rozpoczynając pracę jako nauczyciel, pomyślałem sobie, że Stargard to jest moje miejsce. I tak zostało... - podkreśla Baloń.



Uroczystość rozdania nagród odbyła się wczoraj wieczorem w Operze na Zamku.