Różowy korowód na ulicach Szczecina. "Badajmy się!" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Kobiety badajmy się!"- mówili uczestnicy Marszu Różowej Wstążki, którzy przeszli dzisiaj ulicami Szczecina.

Idea "różowego" przemarszu jest prosta - wspieranie kobiet z rakiem piersi i przypominanie o profilaktycznych badaniach.



Mimo deszczowej pogody, różowy korowód w samo południe wystartował spod pomnika Gryfa przy Urzędzie Miasta i ruszył w kierunku szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.



- Choroba nie wybiera. Bardzo się cieszę, że jesteśmy i że wy jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. - Moje przesłanie jest takie, żeby wszystkie kobiety chodziły do lekarza, dbały o siebie, chodziły na badania profilaktyczne. I dlatego dzisiaj jestem tutaj, na tym marszu "Różowej wstążki", żeby pokazać i zamanifestować, że to jest bardzo ważne. - Jest też dowód na to, że można z tego wyjść, funkcjonować, żyć normalnie, być aktywną i szczęśliwą właśnie będąc po przejściach. Kobiety badajmy się, w grupie siła... - Przypinamy sobie różowe kokardki. Odbieramy swój balon, bo chciałabym, żeby każdy, kto będzie szedł w marszu, miał różowy balon - mówiły uczestniczki i organizatorki.



Według zaleceń lekarzy, kobiety między 20. a 30. rokiem życia powinny wykonywać USG piersi średnio co 2 lata. Po 30 roku życia zaleca się badanie co roku.