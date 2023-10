Nowa droga w Moraczu. "Strategiczna dla gminy" [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Droga w Moraczu w gminie Przybiernów zostanie przebudowana. Całość inwestycji za prawie 400 tysięcy złotych sfinansują Lasy Państwowe z budżetu Nadleśnictwa Rokita.

W trakcie przebudowy zostaną położone płyty betonowe, będzie utworzony parking oraz zrobiony zjazd do drogi powiatowej.



- Jest to ważna droga dla mieszkańców - mówi Lilia Ławicka, wójt gminy Przybiernów. - Przy tej drodze mamy nasz cmentarz, który jest bardzo ważny dla moich mieszkańców. To miejsce, gdzie odwiedzamy swoich bliskich, dlatego ta droga jest tak bardzo ważna dla nas. Po tej drodze będą też jeździły samochody, które wywożą drewno z lasu.



Pomagamy lokalnym samorządom w finansowaniu potrzeb poprawiających życie ich mieszkańców - podkreśla Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. - Dzisiaj to jest inwestycja powiem mniej strategiczna, ale na pewno ogromnie strategiczna dla gminy Przybiernów i dla Nadleśnictwa Rokita.



Nowa droga ma być gotowa jeszcze w tym roku.