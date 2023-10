Stadion w Kołobrzegu będzie spełniał kryteria I ligi

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla fanów piłki nożnej z Kołobrzegu. Miejscowy stadion przejdzie modernizację.

O konieczności modernizacji obiektu w mieście mówiło się od wielu miesięcy. Kluczem było pozyskanie pieniędzy przez miejscowy samorząd. Poseł Czesław Hoc poinformował w sobotę, że miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 milionów złotych z dwóch rządowych źródeł.



- Pierwsze źródło to Polski Ład Inwestycje Strategiczne w kwocie 8 mln złotych i drugie źródło Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki praktycznie 2 mln złotych - wymienia Hoc.



O tym, co zmieni się na obiekcie mówi Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw gospodarczych.



- Nasz stadion zostanie zmodernizowany w zakresie podgrzewania płyty boiska, wymiany murawy na nową, hybrydową, zmodernizowane zostaną również nasze trybuny i głównie oświetlenie - dodaje Pełechata.



Ze stadionu korzystają głównie piłkarze Kotwicy, którzy są obecnie wiceliderem II ligi. Modernizacja obiektu sprawi, że będzie spełniał on kryteria licencyjne na poziomie I ligi.