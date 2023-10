Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

120 uczniów rozpoczęło dziś naukę w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu. W sobotę przed sztandarem złożyli uroczyste ślubowanie.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zaznaczył, że uczniowie tej szkoły mają ogromne szanse zawodowe, zwłaszcza że w Polsce rozwija się cała nowa branża morskich elektrowni wiatrowych.



- Szkoła w najbliższym czasie będzie przeżywać niezwykle ważny moment. Za parę dni kilkadziesiąt metrów dalej rozpoczyna się niezwykle ważna budowa. Budowa portu offshorowego, który będzie obsługiwał morską energetykę wiatrową. To stąd właśnie pierwszy Orlen rozpoczyna ekspansję na Morze Bałtyckie.



Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu kształci na czterech kierunkach - mówi

Marzena Gańcza, dyrektor szkoły. - Będą uczyli się przedmiotów ogólnokształcących, żeby przygotować się do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów zawodowych w tych kierunkach. Każdy uczeń dostaje mundur, jest to dzięki Ministerstwu Infrastruktury, które kupuje pełen umundurowanie wszystkim uczniom.



Szkoła nie miała problemu z naborem uczniów, na kierunku logistycznym były trzy osoby na jedno miejsce. - Wybrałam tą szkołę, bo myślę, że to dosyć rozsądny kierunek, bo praca w logistyce jest potrzebna wszędzie, w całej Europie. Nasza gospodarka rozwija się prężnie i jest dużo miejsc pracy na rynku i jest bardzo duże zapotrzebowanie na logistyków i spedytorów.



Dziś Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu podpisał umowę ze spółką Orlen Neptun o współpracy. Orlen neptun buduje port instalacyjny do morskich elektrowni wiatrowych w tym mieście.