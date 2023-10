Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Bili, głodzili, przetrzymywali w nieodpowiednich warunkach na za krótkim łańcuchu - para z gminy Wolin stanie przed sądem za znęcanie się nad psem.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.



Wszystko działo się na początku tego roku. Ofiarą był kundelek Aleks. Był bardzo zaniedbany. Zwierzę zostało odebrane sprawcom i trafiło do schroniska, a później do nowej rodziny.



Podejrzani - kobieta i mężczyzna - częściowo przyznali się do winy. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.



Sąd może orzec zakaz posiadania zwierząt.