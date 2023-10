Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na trzy miesiące do aresztu trafił 28-latek, który ukradł alkohol i napadł na

pracownika ochrony sklepu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, w dyskoncie spożywczym w Koszalinie.



Mężczyzna po kradzieży, gdy chciał go zatrzymać ochroniarz uderzył go szklaną butelką w głowę, po czym ten stracił przytomność. 28-latek ukradł pięć butelek alkoholu. Po ataku uciekł. Policja zabezpieczyła monitoring i dzięki temu zatrzymano sprawcę. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania kradzieży rozbójniczej, za który grozi do 10 lat pozbawienia wolności.