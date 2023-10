Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Sezon morsowania rozpoczęty - w Kołobrzegu do morza weszło około stu osób.

Morsy oficjalnie rozpoczęły sezon zimowych kąpieli na kołobrzeskiej plaży centralnej. Chociaż jeszcze tydzień temu nic nie wskazywało, że aura będzie sprzyjała morsowaniu, to silny wiatr i spore fale sprawiły, że morsujący mogli dziś mieć świetną rozgrzewkę przed właściwym sezonem.



Poza Kołobrzeskim Klubem Morsów nie brakowało też gości z regionu i Polski, którzy stęsknili się za chłodnym Bałtykiem.



- Zazdrościmy, bo my mamy jezioro, a morze pod tym kątem jest fenomenalne. Super, trzeba wejść i zobaczyć. Jeszcze tydzień temu wątpiliśmy w pogodę, bo było ponad 20 stopni. Powoli jesienna aura wkracza - mówiły morsy.



Kołobrzeski Klub Morsów będzie spotykał się aż do wiosny w każdą sobotę.