Fot. www.facebook.com/OSP Marcinkowice

Bóbr w opałach, musieli mu pomóc strażacy. Zwierzak wpadł do starego zbiornika kanalizacyjnego.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w Marcinkowicach, w powiecie wałeckim.



Dzięki sprawnej akcji, udało się wydostać bobra, najpierw trafił do klatki. Zbadał go weterynarz, później został wypuszczony do lasu.