Jaki o Tusku: Przez osiem lat wprowadzał w Polsce niemieckie porządki [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Po co wrócił Tusk?" - z takim pytaniem na Pomorze Zachodnie w ramach otwartych spotkań przyjechał europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jeden z liderów Suwerennej Polski - Patryk Jaki.

W sobotę odwiedził m.in. Szczecin, gdzie w auli Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania przy ul. Mickiewicza przemawiał do mieszkańców.



Tusk oficjalnie opowiada, że wraca dlatego, że chce w Polsce wprowadzić niemieckie porządki - mówi europoseł PiS, jeden z liderów Suwerennej Polski Patryk Jaki. - On przez osiem lat wprowadzał w Polsce niemieckie porządki. I co te niemieckie porządki oznaczają? Wystarczy wpisać sobie w Google, bo pamięć ludzka jest ulotna. 3 złote za godzinę pracy. Dziesiątki tysięcy ludzi na umowach śmieciowych. Ponad milion dzieci niedojadających. Różnica, dysproporcja pomiędzy bogatymi, a biednymi cały czas się rozrastała. Bezrobocie. 15 nie powiem, ale 14,4 - wymieniał Jaki.



Najbliższe otwarte spotkanie z Patrykiem Jakim odbędą się w niedzielę w Pyrzycach, Myśliborzu, Gryfinie i Goleniowie.